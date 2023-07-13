10x10 filminin konusu ne? 10x10 oyuncuları kim?
10x10 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 10x10 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 10x10 filminin konusu ne? 10x10 oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
10x10 filminin yönetmen koltuğunda Suzi Ewing oturuyor. 2018 yapımı filmin senaristliğini Noel Clarke üstleniyor. Peki, 10x10 filminin konusu ne? 10x10 oyuncuları kim?
10X10 FİLMİNİN KONUSU NE?
Dışarıdan sıradan bir adam olarak gözüken Lewis, aslında pek de öyle değildir. Onun Cathy’ye karşı gizli bir takıntısı vardır. Genç kadından intikam almayı düşünen Lewis, en ince ayrıntısına kadar her şeyi hesapladığı bir plan yapar ve Cathy'yi kaçırır. Onu oldukça küçük, ses yalıtımlı bir odaya kiltiler. Lewis’in bunu yapmasının Cathy’nin karanlık bir sırrını itiraf etmesini sağlamaktır. Fakat Cathy’nin pes etmeye niyeti yoktur.
10X10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kelly Reilly - Cathy
Luke Evans - Lewis
Noel Clarke - Dennis
Jason Maza - Memur Wayland
Olivia Chenery - Alana
Benjamin Hoetjes - Casey
Jill Winternitz - Jen
Skye Degruttola - Summer
Miles Webb
Ruby Bustamante - Teenager
John Michael Morris - Paul
Mike Kelson - Polis
Kevin Matadeen - Müşteri
Norma Dixit - Alondra
Jackson Kai - Müşteri
Christian Meier - Jarrod
10X10 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
10x10 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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