Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:21

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:21

10x10 filminin yönetmen koltuğunda Suzi Ewing oturuyor. 2018 yapımı filmin senaristliğini Noel Clarke üstleniyor. Peki, 10x10 filminin konusu ne? 10x10 oyuncuları kim?

10X10 FİLMİNİN KONUSU NE?

Dışarıdan sıradan bir adam olarak gözüken Lewis, aslında pek de öyle değildir. Onun Cathy’ye karşı gizli bir takıntısı vardır. Genç kadından intikam almayı düşünen Lewis, en ince ayrıntısına kadar her şeyi hesapladığı bir plan yapar ve Cathy'yi kaçırır. Onu oldukça küçük, ses yalıtımlı bir odaya kiltiler. Lewis’in bunu yapmasının Cathy’nin karanlık bir sırrını itiraf etmesini sağlamaktır. Fakat Cathy’nin pes etmeye niyeti yoktur.

10X10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kelly Reilly - Cathy

Luke Evans - Lewis

Noel Clarke - Dennis

Jason Maza - Memur Wayland

Olivia Chenery - Alana

Benjamin Hoetjes - Casey

Jill Winternitz - Jen

Skye Degruttola - Summer

Miles Webb

Ruby Bustamante - Teenager

John Michael Morris - Paul

Mike Kelson - Polis

Kevin Matadeen - Müşteri

Norma Dixit - Alondra

Jackson Kai - Müşteri

Christian Meier - Jarrod

10X10 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

10x10 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.