Paramparça filminin konusu ne? Paramparça oyuncuları kim?
Paramparça (In The Fade) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Paramparça filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Paramparça filminin yönetmen koltuğunda Fatih Akın oturuyor. 2017 yapımı filmin senaristliğini Fatih Akın ve Hark Bohm üstleniyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça oyuncuları kim?
PARAMPARÇA FİLMİNİN KONUSU NE?
Katja, eşi Nuri ve 6 yaşındaki oğlunu bir patlamada kaybetmiştir. Yaşadığı acıdan sonra yıkılan Katja’nın tek isteği, terör saldırısının kimler tarafından neden yapıldığını öğrenmektir ve bunun için mahkemeye başvurur. Saldırı ile ilgili ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermez. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.
PARAMPARÇA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Diane Kruger - Katja Sekerci
Denis Moschitto - Danilo Fava
Rafael Santana - Rocco Şekerci
Numan Acar - Nuri Sekerci
Hanna Hilsdorf - Edda Möller
Adam Bousdoukos - Knacki
Samia Muriel Chancrin - Birgit
Johannes Krisch - Herr Haberbeck
Ulrich Brandhoff - André Möller
Ulrich Tukur - Jürgen Möller
Şiir Eloğlu - Frau Sebnem
Cem Akın - Müşteri
Jessica McIntyre - Steffi
Laurens Walter - Komiser Fischer
Christa Krings - Frau Petersen
Aysel Iscan - Hülya
Uwe Rohde - Michi
Yannis Economides - Nikolas Makaris
Karin Neuhauser - Annemarie
Edgar Selge
Henning Peker - Gerrit Reetz
Elena Mirchovska
Thuy-Van Truong
Angélique Mundt
Youla Boudali
Yaşar Çetin
Samia Chancrin - Birgit
PARAMPARÇA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Paramparça filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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