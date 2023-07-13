Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:13

Paramparça filminin yönetmen koltuğunda Fatih Akın oturuyor. 2017 yapımı filmin senaristliğini Fatih Akın ve Hark Bohm üstleniyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça oyuncuları kim?

PARAMPARÇA FİLMİNİN KONUSU NE?

Katja, eşi Nuri ve 6 yaşındaki oğlunu bir patlamada kaybetmiştir. Yaşadığı acıdan sonra yıkılan Katja’nın tek isteği, terör saldırısının kimler tarafından neden yapıldığını öğrenmektir ve bunun için mahkemeye başvurur. Saldırı ile ilgili ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermez. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.

PARAMPARÇA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Diane Kruger - Katja Sekerci

Denis Moschitto - Danilo Fava

Rafael Santana - Rocco Şekerci

Numan Acar - Nuri Sekerci

Hanna Hilsdorf - Edda Möller

Adam Bousdoukos - Knacki

Samia Muriel Chancrin - Birgit

Johannes Krisch - Herr Haberbeck

Ulrich Brandhoff - André Möller

Ulrich Tukur - Jürgen Möller

Şiir Eloğlu - Frau Sebnem

Cem Akın - Müşteri

Jessica McIntyre - Steffi

Laurens Walter - Komiser Fischer

Christa Krings - Frau Petersen

Aysel Iscan - Hülya

Uwe Rohde - Michi

Yannis Economides - Nikolas Makaris

Karin Neuhauser - Annemarie

Edgar Selge

Henning Peker - Gerrit Reetz

Elena Mirchovska

Thuy-Van Truong

Angélique Mundt

Youla Boudali

Yaşar Çetin

Samia Chancrin - Birgit

PARAMPARÇA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Paramparça filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.