11 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu hızla devam ediyor. Peki, 11 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 00:31
11 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu devam ediyor. İzleyiciler, ''11 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 11 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

11 MAYIS'TA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 11 Mayıs'ta yayımlanan bölümünde yarışmacılar araba ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonucunda ilk etabı 2-0 skorla Kırmızı Takım kazandı. Araba ödülünün hangi takıma verileceği, 12 Mayıs'ta oynanacak olan ikinci etapta netleşecek. Ödül oyununu kazanan takımdan 5 kişiye araba hediye edilecek. Ayrıca kazanan takımın oyuncuları otelde kalıp, restoranda yemek yiyebilecek.


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