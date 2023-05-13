12 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu hızla devam ediyor. Peki, 12 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:43
12 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?
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Sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu heyecanla devam ediyor. İzleyiciler, ''12 Mayıs'ta Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Mayıs'ta Survivor'da araba ödülünü hangi takım kazandı?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

12 MAYIS'TA SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kazanan takımdan beş kişiye araba ödülü verilecek olan oyunun ilk etabını kırmızı takım kazanmıştı. Ödül oyununun ikinci etabı 12 Mayıs'ta oynandı. İlk etabı 2-0 skorla Kırmızı Takım kazanmıştı. İkinci etapta da 3-2 skorla kazanan Kırmızı Takım, araba ödülünün sahibi oldu. Yarışmacılar ayrıca otelde kalıp restoranda yemek yiyebilme hakkını elde ettiler.


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