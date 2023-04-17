Yayınlanma: 17.04.2023 - 01:38

Güncelleme: 17.04.2023 - 01:38

Sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, 16 Nisan'daki dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. ''16 Nisan'da Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

16 NİSAN'DA SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Nisan'da Survivor'da dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

16 NİSAN'DA SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Nisan'da Survivor'da eleme adayları Aziz ve Ertuğ oldu.