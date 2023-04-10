Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da diskalifiye şoku
Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam (10 Nisan) yayımlanacak olan bölümün fragramında diskalifiye şoku yaşanıyor.
Fragmanda, Ilıcalı'nın "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim" dediği anlar yer alıyor.
Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu:
"Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok."
VEDALAŞMASINA İZİN VERMEDİ!
Ilıcalı, yarışmacının vedalaşmasına bile izin vermeden, "Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.
Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.
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