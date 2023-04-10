Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da diskalifiye şoku

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2023 Pazartesi, 11:43
<p>Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam (10 Nisan) yayımlanacak olan bölümün fragramında diskalifiye şoku yaşanıyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam (10 Nisan) yayımlanacak olan bölümün fragramında diskalifiye şoku yaşanıyor.

<p>Fragmanda, Ilıcalı'nın "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim" dediği anlar yer alıyor.</p>

Fragmanda, Ilıcalı'nın "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim" dediği anlar yer alıyor.

<p>Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu:</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

Açıklamasının devamında "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?" diyerek yarışmacıyı ikaz eden Acun Ilıcalı, öz eleştiride bulundu:





<p>"Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok."<br data-mce-bogus="1"></p>

"Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok."

<h3>VEDALAŞMASINA İZİN VERMEDİ!</h3><p>Ilıcalı, yarışmacının vedalaşmasına bile izin vermeden, "Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

VEDALAŞMASINA İZİN VERMEDİ!

Ilıcalı, yarışmacının vedalaşmasına bile izin vermeden, "Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.

<p>Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.<br data-mce-bogus="1"></p>

Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.

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