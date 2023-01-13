2023 MasterChef Ünlüler ne zaman? MasterChef Ünlüler Özel bölümüne kimler katılacak?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:51

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:51

Tv8'de ekranlara gelen yemek yarışması MasterChef'in 'MasterChef Ünlüler Özel'' bölümü yayımlanacak. İzleyiciler, yarışmanın ne zaman yayımlanacağını ve hangi ünlülerin katılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

2023 MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN?

MasterChef Ünlüler Özel bölümü 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günlerinde saat 20:00'de yayımlanacak.

MASTERCHEF ÜNLÜLER ÖZEL BÖLÜMÜNE KİMLER KATILACAK?

MasterChef Ünlüler Özel bölümünde, ünlüler iki ayrı takımda yarışacak. Bir takımda Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Danla Bilic, Begüm Öner, Tanem Sivar, Merve Oflaz, Buse Varol, Mansur Ark, Nez ve Ceyhun Fersoy yarışırken, diğer takımda Fulya Zenginer, Saadet Özsırkıntı, Kadir Çöpdemir, Burcu Kara, Kubat, Hande Subaşı, Furkan Dede, Tenor Murat Karahan, Murat Kosova ve Fırat Aydınus yarışacak.



