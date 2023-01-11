MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye final gecesinde neler oldu?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:24

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:24

Tv8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışması kıyasıya bir mücadelenin ardından final bölümünü yayımladı. 2022-2023 MasterChef Türkiye şampiyonu 10 Ocak 2023'te açıklandı. MasterChef Türkiye'nin şampiyonunun kim olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GECESİNDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin final bölümünde Metin ve Kıvanç büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

İlk etapta yarışmacılar Türk mutfağı konseptinde yemekler çıkardı. Kıvanç'ın hazırlayacağı menü Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in hazırlayacağı menüyse Antalya Piyazı, İslim kebabı, nişasta helvası oldu. Şeflerin puanlamalarına göre yarışmacılardan biri 70 puan alırken diğer yarışmacı 65 puan aldı.

İkinci etapta yarışmacılar, uluslararası mutfaklardan seçtikleri bir menüyü hazırladılar. Kıvanç, Ahtapot rüyası, kış ördeği ve Strudel hazırlarken, buharda pişmiş ılık barbun, dolgulu kalkan, kakule toprağı üzerine Melisa çiçek mousse hazırladı.

Yarışmacılar son etapta kendi hazırladıkları imza menülerini hazırladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin final bölümünde Metin 70 puanla şampiyon oldu.