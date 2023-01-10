MasterChef'te son finalist kim oldu? 9 Ocak'ta MasterChef'te neler oldu?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:07

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:07

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye finale yaklaşıyor. İki isim arasından son finalist belli oldu. İşte ayrıntılar...

9 OCAK'TA MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

MasterChef'te 9 Ocak'ta, jüri üyeleri Ayaz ve Metin'den ketojenik beslenme konseptinde tabak çıkarmalarını istedi. İlk önce başlangıç yemeği yapan iki yarışmacının, ilk etabın sonundaki değerlendirmeler sonucunda puanları Ayaz'ın 16, Metin'in 21 şeklinde belirlendi. İkinci etapta yarışmacılar ana yemek yapmak için kıyasıya mücadele etti. İkinci oylamada 20 puan alan Ayaz 36 puana ulaştı. Metin ise 47 puana ulaşmış oldu. Yarışmacılar son etapta tatlı tabağı çıkarmak için mücadeleye başladılar. Yarışmacıların tabaklarını sunmalarının ardından, jüri üyeleri değerlendirmelerini yaptı.

MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

Yapılan puanlamaların ardından, yarışmacıların toplam puanı Ayaz'ın 58, Metin'in 59 olarak belirlendi. MasterChef'te finale çıkmaya hak kazanan son isim Metin oldu.



