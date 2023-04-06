5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?

Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:11
5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, 5 Nisan'da ödül oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Açık arttırma ödülünü kimlerin aldığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

5 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Nisan'da Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

5 NİSAN'DA SURVİVOR'DA AÇIK ARTTIRMA ÖDÜLÜNÜ KİMLER ALDI?

5 Nisan'da Survivor'da yarışmacılar yemek almak için açık arttırmada yarıştı. Her yarışmacı farklı bir yemeğin sahibi olurken, eğlenceli anlar yaşandı.


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