5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?
Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, 5 Nisan'da ödül oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Açık arttırma ödülünü kimlerin aldığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
5 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
5 Nisan'da Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
5 NİSAN'DA SURVİVOR'DA AÇIK ARTTIRMA ÖDÜLÜNÜ KİMLER ALDI?
5 Nisan'da Survivor'da yarışmacılar yemek almak için açık arttırmada yarıştı. Her yarışmacı farklı bir yemeğin sahibi olurken, eğlenceli anlar yaşandı.
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