Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? 1 Milyon TL ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yarışmasında heyecan tam gaz devam ediyor. Son olarak yapılan birleşme partisi sonrasında mavi ve kırmızı takım yarışmacıları karıştırılarak yeni takımlar oluşturuldu. Survivor 2023 yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:52
Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? 1 Milyon TL ödülü hangi takım kazandı?
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Acun Ilıcalı ile Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında birleşme partisinde unutulmayacak anlara imza atıldı. Birleşme partisi sonrasında yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belirlendi. Peki, Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte ayrıntılar...

1 MİLYON TL'Yİ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yeni takımlarına geçen yarışmacılar arasında oynanan ilk oyun İstanbul'da onları stüdyoda bekleyen arkadaşlarıyla oldu. Acun Ilıcalı'nın sorduğu sorulara arkadaşlarıyla aynı cevabı vermek zorunda olan yarışmacılar oyun sonunda 1 Milyon TL'lik ödülü alacaktı. Oyunu mavi takım yarışmacıları kazandı. Peki, Survivor 2023 yarışmasında yeni mavi takımda kimler var?

HER HAFTA YENİ TAKIM

Survivor 2023'te yeni takımları açıklayan Acun Ilıcalı, takımların yarışmanın sonuna kadar bu şekilde kalmayacağını ve haftalık bölme sürecinin de olacağını açıkladı.

YENİ MAVİ TAKIM

Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen, Alper

YENİ KIRMIZI TAKIM

Murat Eken, Barış, Yusuf, Nefise, Asena, Buse, Osmancan, Kürşat


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