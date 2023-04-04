Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 00:03

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 01:32

Sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasını takip edenler, 3 Nisan'da yarışmada neler yaşandığını merak ediyor. İlk dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve hangi yarışmacının eleme adayı olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor'da dokunulmazlık yarışmasında Kadınlar yarışını da Erkekler yarışını da Gönüllüler Takımı aldı. Gönüllüler Takımı böylelikle dokunulmazlığın sahibi oldu. Gönüllüler Takımı ayrıca yemek ödülünü de kazandı.

3 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları Murat Eken ve Aziz olmuştu. Ünlüler Takımının üçüncü eleme adayı Barış oldu.