Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:59

Güncelleme: 26.11.2023 - 18:59

51. Bölge filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Oren Peli üstleniyor. Peki, 51. Bölge filminin konusu ne? 51. Bölge filminin oyuncuları kim?

51. BÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç genç komplo teorisyeni, hükümetin uzaylı varlıklarla karşılaşmalara ev sahipliği yaptığı söylenen gizli yer olan 51. Bölge'nin gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışır. Reid, Darrin ve Ben diğer dünyaya ait gizemleri ortaya çıkarmak için tesise gizlice girme cesaretini toplar.

51. BÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Staggs

Ben Rovner

Wray Featherstone

Glenn Campbell

Jennefer Ludwigsen

Suze Lanier-Bramlett

Roy Abramsohn

David Saucedo

51. BÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

51. Bölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.