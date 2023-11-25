Efsane Avcısı 2 filminin konusu ne? Efsane Avcısı filminin oyuncuları kim?
Efsane Avcısı 2 (The Librarian: Return To King Solomon's Mines) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Avcısı 2 filminin konusu ne? Efsane Avcısı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Efsane Avcısı filminin yönetmenlğini ve senaristliğini Jonathan Frakes üstleniyor. Peki, Efsane Avcısı filminin konusu ne? Efsane Avcısı filminin oyuncuları kim?
EFSANE AVCISI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Flynn Carsen (Noah Wyle, Er), Metropolitan Kütüphanesi'nde çalışan, müzede bulunan Excalibur Kılıcı ve Torino Kefeni gibi tarihi ve mistik nesneleri korumakla görevli sıradan bir kütüphanecidir. Onun tekdüze olan hayatı bir gün, Kral Solomon'un gizli hazinesinin yerini gösteren haritanın çalınması ile bir anda değişir. Carsen, haritanın peşinden gider ve Kazablanka'dan Kenya'ya kadar uzanan bir maceranın içine girer. Yolculuğu sırasında güzel arkeolog Emily'le (Gabrielle Anwar, The Tudors) tanışır ve ikili, haritanın peşinde mistik bir yolculuğa çıkarlar.
EFSANE AVCISI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gabrielle Anwar - Emily Davenport
Erick Avari - General Samir
Bob Newhart - Judson
Noah Wyle - Flynn Carsen
Robert Foxworth - Jerry
Jane Curtin - Charlene
EFSANE AVCISI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Efsane Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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