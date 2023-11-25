Efsane Avcısı 2 filminin konusu ne? Efsane Avcısı filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:30

Efsane Avcısı filminin yönetmenlğini ve senaristliğini Jonathan Frakes üstleniyor. Peki, Efsane Avcısı filminin konusu ne? Efsane Avcısı filminin oyuncuları kim?

EFSANE AVCISI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Flynn Carsen (Noah Wyle, Er), Metropolitan Kütüphanesi'nde çalışan, müzede bulunan Excalibur Kılıcı ve Torino Kefeni gibi tarihi ve mistik nesneleri korumakla görevli sıradan bir kütüphanecidir. Onun tekdüze olan hayatı bir gün, Kral Solomon'un gizli hazinesinin yerini gösteren haritanın çalınması ile bir anda değişir. Carsen, haritanın peşinden gider ve Kazablanka'dan Kenya'ya kadar uzanan bir maceranın içine girer. Yolculuğu sırasında güzel arkeolog Emily'le (Gabrielle Anwar, The Tudors) tanışır ve ikili, haritanın peşinde mistik bir yolculuğa çıkarlar.

EFSANE AVCISI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabrielle Anwar - Emily Davenport

Erick Avari - General Samir

Bob Newhart - Judson

Noah Wyle - Flynn Carsen

Robert Foxworth - Jerry

Jane Curtin - Charlene

EFSANE AVCISI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsane Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.