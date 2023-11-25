Felix filminin konusu ne? Felix filminin oyuncuları kim?
Felix filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Felix filminin konusu ne? Felix filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Felix filminin yönetmen koltuğunda Roberta Durrant oturuyor. Filmin senaristliğini Shirley Johnston üstleniyor. Peki, Felix filminin konusu ne? Felix filminin oyuncuları kim?
FELİX FİLMİNİN KONUSU NE?
13 yaşındaki Felix, ünlü Bozza Boys Band'in merhum babası Zweli gibi bir saksafoncu olmayı hayal etmektedir. Annesi Lindiwe, Zweli'nin ölümünden sorumlu tuttuğu cazdan nefret eder. Zweli, alkol yüzünden en küçük oğlu doğmadan önce ölmüştür. Prestijli bir okuldan burs kazanan Felix'in dünyası alt üst olur. Kendini kanıtlamak isteyen Felix, okul konseri için seçmelere katılır ancak kazanamaz. Felix'in kararlılığı ile annesi Lindiwe, ölen kocasını affeder.
FELİX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hlayani Junior Mabasa - Felix
André Jacobs - Mr. Murray
Okwethu Banisi - Zanele
Adrian Galley - Mr. Stuart
Linda Sokhulu - Lindiwe
Thapelo Mofokeng - Bra Joe
Nicholas Ellenbogen - Mr. Soames
Andrea Dondolo - Sis Pretty
Joseph Hughes - Samuel Pepys
Wonga Fasi - Marshall
Royston Stoffels - Fingers
Jeanne Neilson - Jane Junior
Langley Kirkwood - Jeff Junior
Stephen Jennings - Mr. Pepys
Janet Suzman - Mrs. Cartwright
Terry Norton - Mrs. Pepys
Waldemar Schultz - Mr. du Toit
FELİX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Felix filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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