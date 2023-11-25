Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:54

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:58

Felix filminin yönetmen koltuğunda Roberta Durrant oturuyor. Filmin senaristliğini Shirley Johnston üstleniyor. Peki, Felix filminin konusu ne? Felix filminin oyuncuları kim?

FELİX FİLMİNİN KONUSU NE?

13 yaşındaki Felix, ünlü Bozza Boys Band'in merhum babası Zweli gibi bir saksafoncu olmayı hayal etmektedir. Annesi Lindiwe, Zweli'nin ölümünden sorumlu tuttuğu cazdan nefret eder. Zweli, alkol yüzünden en küçük oğlu doğmadan önce ölmüştür. Prestijli bir okuldan burs kazanan Felix'in dünyası alt üst olur. Kendini kanıtlamak isteyen Felix, okul konseri için seçmelere katılır ancak kazanamaz. Felix'in kararlılığı ile annesi Lindiwe, ölen kocasını affeder.

FELİX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hlayani Junior Mabasa - Felix

André Jacobs - Mr. Murray

Okwethu Banisi - Zanele

Adrian Galley - Mr. Stuart

Linda Sokhulu - Lindiwe

Thapelo Mofokeng - Bra Joe

Nicholas Ellenbogen - Mr. Soames

Andrea Dondolo - Sis Pretty

Joseph Hughes - Samuel Pepys

Wonga Fasi - Marshall

Royston Stoffels - Fingers

Jeanne Neilson - Jane Junior

Langley Kirkwood - Jeff Junior

Stephen Jennings - Mr. Pepys

Janet Suzman - Mrs. Cartwright

Terry Norton - Mrs. Pepys

Waldemar Schultz - Mr. du Toit

FELİX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Felix filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.