55 Adım filminin yönetmen koltuğunda Bille August oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mark Bruce Rosin üstleniyor. Peki, 55 Adım filminin konusu ne? 55 Adım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

55 ADIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Eleanor Riese, San Francisco'daki bir hastanenin psikiyatri bölümünde tedavi görmektedir. Burada kendi tedavi sürecinde derdini anlatmaya uğraşırken kendisini zihinsel rahatsızlıklarla boğuşan hastaların tedavi süreçlerinde söz hakkı olabilmeleri adına savaşırken bulur. Kendisini ziyarete gelen hastaların haklarını savunan Avukat Colette Hughes'in durumu yasal boyuta taşımasıyla ikili bir mücadeleye başlarlar.

55 ADIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Helena Bonham Carter

Hilary Swank

Jeffrey Tambor

55 ADIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

55 Adım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.