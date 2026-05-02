Küçük Balık filminin yönetmen koltuğunda Chad Hartigan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Mattson Tomlin üstleniyor. Peki, Küçük Balık filminin konusu ne? Küçük Balık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KÜÇÜK BALIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir pandeminin patlak verdiği ve insanların nedensiz bir şekilde hafıza kaybına uğradığı bir dünyada uyandığınızı hayal edin. Bu yeni evli çift Emma ve Jude’un aşık olduktan kısa bir süre sonra kendilerini içinde buldukları dünyadır. Çok geçmeden çift, korkulan gerçekle yüzleşmek zorunda kalır çünkü Jude hastalığa yakalanır. Genç çift, aşklarının anısını yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

KÜÇÜK BALIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack O'Connell

Olivia Cooke Soko

Raúl Castillo

David Lennon

Mackenzie Cardwell

Ross Wirtanen

Heather Decksheimer

KÜÇÜK BALIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küçük Balık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.