Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat, Zeynep’i cezaevine girmekten kurtarmış, şimdi de Nejat’ı tamamen saf dışı etmek için bir plan yaparken Nejat ve Pelin Serhat’ın öğrendiklerinden habersiz sevkiyatı planlamaya devam ederler. Kader’in Berrak’ta kaldığı her dakika Zeynep’e eziyet gibi gelmektedir. Berrak’ın teklifi Zeynep’in aklını karıştırır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep, Berrak’la yüzleşip Serhat’ı mı Kader’i mi seçtiğini söylerken aralarındaki soğuk savaşı hızlandırır. Serhat da Nejat’la ilgili planlarına devam ediyordur. Gece limana gelen Serhat beklenmedik bir durumla karşılaşır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 27. bölümü 2 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.