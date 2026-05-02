2.05.2026 18:07:00
Başka Bir Sen filminin konusu ne? Başka Bir Sen filminin oyuncuları kim?

Başka Bir Sen filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başka Bir Sen filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu ne? Başka Bir Sen filminin oyuncuları kim?

Başka Bir Sen filminin yönetmen koltuğunda  Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan üstleniyor. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu ne? Başka Bir Sen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanır.

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok

Ezgi Mola

Kerem Özdoğan

BAŞKA BİR SEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Başka Bir Sen filminin IMDb puanı 10 üzerinden .0 olarak belirlendi.

İlgili Haberler

TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Yeni sezonlar ve sürpriz yapımlar geliyor: Netflix Türkiye'nin Mayıs takvimi belli oldu
Yeni sezonlar ve sürpriz yapımlar geliyor: Netflix Türkiye'nin Mayıs takvimi belli oldu Netflix, Mayıs 2026 takvimini açıkladı. Yeni sezonlar, iddialı diziler, dikkat çeken filmler ve belgesellerle dolu bu ay, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. İşte Netflix Mayıs 2026 içerikleri...
Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim?
Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim? Otel Transilvanya 4: Transformanya (Hotel Transylvania: Transformania) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim?