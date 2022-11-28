Şiddet Eylemleri filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Şiddet Eylemleri filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şiddet Eylemleri filminin konusu ne? Şiddet Eylemleri filminin oyuncuları kim? Şiddet Eylemleri filminin IMDb puanı kaç?
Şiddet Eylemleri (Acts of Violence), yönetmenliğini Brett Donowho, senaryosunu ise Nicolas Aaron Mezzanatto'nun üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.
ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Macgregor kardeşlerden en küçüğünün nişanlısı, insan kaçakçılığı yapan bir çete tarafından kaçırılır. Aile, kaçırılan kızı bulmak için her yola başvuracaktır. Film, Bruce Willis ve Cole Hauser'ı, 'A Good Day To Die Hard' filminden sonra tekrar bir araya getiriyor.
ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Cole Hauser
Shawn Ashmore
Ashton Holmes
Melissa Bolona
Sean Brosnan
Sophia Bush
Mike Epps
ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şiddet Eylemleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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