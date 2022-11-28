Şiddet Eylemleri filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:47

Şiddet Eylemleri (Acts of Violence), yönetmenliğini Brett Donowho, senaryosunu ise Nicolas Aaron Mezzanatto'nun üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.

ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Macgregor kardeşlerden en küçüğünün nişanlısı, insan kaçakçılığı yapan bir çete tarafından kaçırılır. Aile, kaçırılan kızı bulmak için her yola başvuracaktır. Film, Bruce Willis ve Cole Hauser'ı, 'A Good Day To Die Hard' filminden sonra tekrar bir araya getiriyor.

ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Cole Hauser

Shawn Ashmore

Ashton Holmes

Melissa Bolona

Sean Brosnan

Sophia Bush

Mike Epps

ŞİDDET EYLEMLERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şiddet Eylemleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.