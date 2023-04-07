Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:53

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:53

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor devam ediyor. İzleyiciler, 6 Nisan'ya yarışmada neler yaşandığını merak ediyor. ''6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Nisan'da Surivivor'da yarışmacılar, yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Ödülün kazananı Kırmızı Takım oldu.

6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

6 Nisan'da Survivor'da elenen yarışmacı Murat Eken, Alper Rende, Barış Telli ve Aziz arasından Alper Rende oldu.

