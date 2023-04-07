6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'în 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor devam ediyor. İzleyiciler, 6 Nisan'ya yarışmada neler yaşandığını merak ediyor. ''6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
6 Nisan'da Surivivor'da yarışmacılar, yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Ödülün kazananı Kırmızı Takım oldu.
6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
6 Nisan'da Survivor'da elenen yarışmacı Murat Eken, Alper Rende, Barış Telli ve Aziz arasından Alper Rende oldu.
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