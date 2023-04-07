6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'în 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:53
6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Abone Ol google-news

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor devam ediyor. İzleyiciler, 6 Nisan'ya yarışmada neler yaşandığını merak ediyor. ''6 Nisan'da Survivor'da kim elendi? 6 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Nisan'da Surivivor'da yarışmacılar, yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Ödülün kazananı Kırmızı Takım oldu.

6 NİSAN'DA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

6 Nisan'da Survivor'da elenen yarışmacı Murat Eken, Alper Rende, Barış Telli ve Aziz arasından Alper Rende oldu.


survivor Survivor 2023 yarışma yarışmacı

İlgili Haberler

5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?

5 Nisan'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan'da Survivor'da açık arttırma ödülünü kimler aldı?
Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? 1 Milyon TL ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? 1 Milyon TL ödülü hangi takım kazandı?

En Çok Okunan Haberler