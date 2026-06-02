Cumhuriyet Gazetesi Logo
A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

2.06.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

A.B.İ. dizisinin 17. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır. Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır. Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde taşlar yerinden oynar. Doğan, yıllardır en yakınındaki insanın aslında Şimşek olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşarken; Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması aralarındaki savaşı daha da derinleştirir. Tahir'in bıraktığı sırlar birer birer ortaya çıkarken aile içinde dengeler değişmeye başlar. Melek, Mahinur ve Saadet arasında duygusal gerilim büyürken, geçmişten gelen gerçekler herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkiler. Öte yandan Doğan ve Şimşek arasındaki hesaplaşma artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelir. Doğan, her şeyi bitirecek yüzleşme için büyük bir risk alırken; Şimşek en ağır darbeyi vurmak için harekete geçer. Finalde patlayan silahlar yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 2 Haziran Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #dizi #ATV #yeni bölüm

İlgili Haberler

Van Gogh, ‘Yıldızlı Gece’ ve klozet kapağı
Van Gogh, ‘Yıldızlı Gece’ ve klozet kapağı Van Gogh’un “Yıldızlı Gece”si bir klozet kapağına, Mozart’ın notaları bir peçeteye dönüşüyorsa konu yalnızca estetik değildir. Kapitalizmin sanatı ve insanı nasıl bir “şey”e çevirdiğidir.
Balenin genç yıldızları ödüllerini gala gecesinde aldılar
Balenin genç yıldızları ödüllerini gala gecesinde aldılar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Koluman Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, sanat yönetmenliğini Demet Gökçelik‘in üstlendiği 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması 1 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ve gala gösterisi ile sona erdi.
Jon Favreau’nun yönettiği Yıldız Savaşları: Mandalorian ve Grogu gösterime girdi
Jon Favreau’nun yönettiği Yıldız Savaşları: Mandalorian ve Grogu gösterime girdi Star Wars evreninin uzantısı The Mandalorian serisinden uyarlanan “Mandalorian ve Grogu”, yedi yıllık aranın ardından IMAX formatında yeniden beyazperdeye döndü. Yapımın merkezinde Din Djarin ve Grogu arasındaki baba-oğul ilişkisi yer alıyor.