A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

A.B.İ. dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. A.B.İ. dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ne zaman? A.B.İ. dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır. Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır. Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde taşlar yerinden oynar. Doğan, yıllardır en yakınındaki insanın aslında Şimşek olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşarken; Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması aralarındaki savaşı daha da derinleştirir. Tahir'in bıraktığı sırlar birer birer ortaya çıkarken aile içinde dengeler değişmeye başlar. Melek, Mahinur ve Saadet arasında duygusal gerilim büyürken, geçmişten gelen gerçekler herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkiler. Öte yandan Doğan ve Şimşek arasındaki hesaplaşma artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelir. Doğan, her şeyi bitirecek yüzleşme için büyük bir risk alırken; Şimşek en ağır darbeyi vurmak için harekete geçer. Finalde patlayan silahlar yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 2 Haziran Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.