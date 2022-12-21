Ajan Salt filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2010 yılında vizyona giren Ajan Salt filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ajan Salt filminin konusu ne? Ajan Salt filminin oyuncuları kim? Ajan Salt filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:00
Ajan Salt filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Ajan Salt (Salt), yönetmenliğini Phillip Noyce, senaristliğini Kurt Wimmer'in üstlendiği, 2010 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

AJAN SALT FİLMİNİN KONUSU NE?

CIA ajanı Evelyn Salt, başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.

AJAN SALT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Angelina Jolie

Liev Schreiber

Chiwetel Ejiofor

AJAN SALT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ajan Salt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.


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