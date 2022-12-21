Ajan Salt filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2010 yılında vizyona giren Ajan Salt filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ajan Salt filminin konusu ne? Ajan Salt filminin oyuncuları kim? Ajan Salt filminin IMDb puanı kaç?
Ajan Salt (Salt), yönetmenliğini Phillip Noyce, senaristliğini Kurt Wimmer'in üstlendiği, 2010 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
AJAN SALT FİLMİNİN KONUSU NE?
CIA ajanı Evelyn Salt, başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.
AJAN SALT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Angelina Jolie
Liev Schreiber
Chiwetel Ejiofor
AJAN SALT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ajan Salt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- Sedat Peker'den video yanıtı
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yorum
- Ekonomist Günçavdı asgari ücret için tahminini açıkladı