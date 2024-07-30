Ajan Stratton filminin konusu ne? Ajan Stratton filminin oyuncuları kim?

Ajan Stratton (Stratton: First Into Action) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ajan Stratton filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ajan Stratton filminin konusu ne? Ajan Stratton filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:15
Ajan Stratton filminin konusu ne? Ajan Stratton filminin oyuncuları kim?
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Ajan Stratton filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini Duncan Falconer üstleniyor. Peki, Ajan Stratton filminin konusu ne? Ajan Stratton filminin oyuncuları kim? 

AJAN STRATTON FİLMİNİN KONUSU NE?

Askerlik ve casusluk temalı romanlarıyla tanınan Duncan Falconer'ın, yazmakta olduğu yeni kitabı Stratton sinemaya uyarlanışıdır. Özel eğitimli İngiliz komandolarının, uluslar arası bir terör örgütünü durdurmaya çalışmasını konu edecek film, aksiyon severleri memnun edecek gibi gözüküyor. Filmin senaryosu da Duncan Falconer'a ait. Yönetmenlik koltuğundaysa Simon West oturuyor. Dominic Cooper, Connie Nielsen, Tyler Hoechlin, Tom Felton ve Thomas Kretschmann gibi iddialı oyuncularla dikkat çekiyor.

AJAN STRATTON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominic Cooper

Connie Nielsen

Tom Felton

Gemma Chan

Tyler Hoechlin

Austin Stowell

Derek Jacobi

Thomas Kretschmann

Olegar Fedoro

Ilan Goodman

Rinat Khismatouline

Nico Toffoli

AJAN STRATTON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ajan Stratton filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.


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