Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?

Kar Canavarı (Avalanche Sharks) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar Canavarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 19:12
Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?
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Kar Canavarı filminin yönetmen koltuğunda Scott Wheeler oturuyor. Filmin senaristliğini Keith Shaw üstleniyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim? 

KAR CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çığ Köpekbalıkları, bir bikini yarışmasının köpekbalığı çığının altında kalmasıyla korkunç bir olaya dönüşmesini anlatıyor.

KAR CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brooke Hogan

Kate Nauta

Erika Jordan

Emily Addison

Jack Cullison

Eric Scott Woods

Erin Ross

Alexander Mendeluk

Richard Gleason

Benjamin Easterday

Kelle Cantwell

John A. Hundrieser

Richie Million Jr.

KAR CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.3 olarak belirlendi.


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