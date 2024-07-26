Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?
Kar Canavarı (Avalanche Sharks) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar Canavarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kar Canavarı filminin yönetmen koltuğunda Scott Wheeler oturuyor. Filmin senaristliğini Keith Shaw üstleniyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?
KAR CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Çığ Köpekbalıkları, bir bikini yarışmasının köpekbalığı çığının altında kalmasıyla korkunç bir olaya dönüşmesini anlatıyor.
KAR CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brooke Hogan
Kate Nauta
Erika Jordan
Emily Addison
Jack Cullison
Eric Scott Woods
Erin Ross
Alexander Mendeluk
Richard Gleason
Benjamin Easterday
Kelle Cantwell
John A. Hundrieser
Richie Million Jr.
KAR CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kar Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.3 olarak belirlendi.
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