Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim?
Sefer Tası (The Lunchbox) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sefer Tası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sefer Tası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ritesh Batra üstleniyor. Peki, Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim?
SEFER TASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mumbay, mucizeler kentidir... Bu dev kentte her gün 160.000 sefertası evlerden alınıp işyerlerine dağıtılır, akşamüstleri de aynı şekilde toplanır. Mutsuz ev kadını İla'nın, ilgisiz kocasını heyecanlandırmak ümidiyle denediği tarifler, özene bezene hazırladığı sefertasları yanlışlıkla, emekliliğine çok az kalmış memur Saajan'a ulaşır. İla ile Saajan birbirlerine böylece ufak notlar iletmeye başlarlar. Hayallerin katili bu dev kentte ikisi de bir yudum umut bulur sefertaslarında. Birbirlerini gerçekten hiç görmeseler de yaşam düzenlerini tehlikeye atmayı göze alarak sefertasları üzerinden olağanüstü bir ilişkiye girişirler. Birbirlerine hayatlarında eksik olduğunu yıllarca farketmedikleri şeyleri hissettirdikçe, o eksiği kapatabilecek kişiler olduklarını da hissettirmeye başlarlar.
SEFER TASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Irfan Khan
Nimrat Kaur
Nawazuddin Siddiqui
Denzil Smith
Bharati Achrekar
Nakul Vaid
Lillete Dubey
Akash Sinha
Shruti Bapna
Nasir Khan
SEFER TASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sefer Tası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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