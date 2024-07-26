Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:35

Güncelleme: 26.07.2024 - 18:35

Sefer Tası filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ritesh Batra üstleniyor. Peki, Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim?

SEFER TASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mumbay, mucizeler kentidir... Bu dev kentte her gün 160.000 sefertası evlerden alınıp işyerlerine dağıtılır, akşamüstleri de aynı şekilde toplanır. Mutsuz ev kadını İla'nın, ilgisiz kocasını heyecanlandırmak ümidiyle denediği tarifler, özene bezene hazırladığı sefertasları yanlışlıkla, emekliliğine çok az kalmış memur Saajan'a ulaşır. İla ile Saajan birbirlerine böylece ufak notlar iletmeye başlarlar. Hayallerin katili bu dev kentte ikisi de bir yudum umut bulur sefertaslarında. Birbirlerini gerçekten hiç görmeseler de yaşam düzenlerini tehlikeye atmayı göze alarak sefertasları üzerinden olağanüstü bir ilişkiye girişirler. Birbirlerine hayatlarında eksik olduğunu yıllarca farketmedikleri şeyleri hissettirdikçe, o eksiği kapatabilecek kişiler olduklarını da hissettirmeye başlarlar.

SEFER TASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Irfan Khan

Nimrat Kaur

Nawazuddin Siddiqui

Denzil Smith

Bharati Achrekar

Nakul Vaid

Lillete Dubey

Akash Sinha

Shruti Bapna

Nasir Khan

SEFER TASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sefer Tası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.