Akrep Kral: Güç Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Mike Elliott oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael D. Weiss üstleniyor. Peki, Akrep Kral: Güç Peşinde filminin konusu ne? Akrep Kral: Güç Peşinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AKREP KRAL: GÜÇ PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mathayus Akkadlı bir savaşçıdır ve El Murad'a bağlıdır. Kral Zakkour onu ve en güvendiği arkadaşı Drazen'i önemli bir göreve gönderir. Ancak burada Drazen tarafından oyuna getirilir. Ölümden dönen Mathayus Drazen'i bulup intikamını almak, ayrıca antik çağlardan kalma büyük bir gücü açığa çıkarmaya çalışan kötü güçleri durdurmak zorundadır. Bu yolda ona Valina ve babası yardımcı olacaktır.

AKREP KRAL: GÜÇ PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Royce Gracie

Michael Biehn

Esmé Bianco

Will Kemp

Rutger Hauer

Ian Whyte

AKREP KRAL: GÜÇ PEŞİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Akrep Kral: Güç Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.