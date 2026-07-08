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TV yayın akışı 8 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 8 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

8.07.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 8 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 8 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Temmuz Çarşamba yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

22.30 Akrep Kral: Güç Peşinde

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

22.15 Efsaneler Masası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Veliaht

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Gizli Görev

22.15 Kurtarıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.05 Hangimiz Sevmedik

09.50 Kasaba Doktoru

13.20 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var

22.20 Alita: Savaş Meleği

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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