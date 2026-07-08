TV yayın akışı 8 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Temmuz Çarşamba yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz'la Joker
22.30 Akrep Kral: Güç Peşinde
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.15 Efsaneler Masası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Veliaht
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Gizli Görev
22.15 Kurtarıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.05 Hangimiz Sevmedik
09.50 Kasaba Doktoru
13.20 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var
22.20 Alita: Savaş Meleği
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye