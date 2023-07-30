Yayınlanma: 30.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 30.07.2023 - 10:36

Alita: Savaş Meleği filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Senaristliğini James Cameron, Laeta Kalogridis ve Robert Rodriguez üstlendiği animasyon filmi 2019 yapımı. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Alita: Savaş Meleği, 26. yüzyılda yaşanan bir hikaye. Tüm gelecek hikayelerindeki gibi dünya asil ve zenginler, fakir ve serseriler olarak ikiye bölünmüş. İyi vatandaşlar Tiphares’te varlık içinde yaşarken alt tabaka Scrap Yard adlı bir harabe şehirde yaşam savaşı veriyor. Tiphares’ten kovulmuş eski bir vatandaş olan doktor Ido bir gün yaralı bir cyborg kız bulur ve onu onarıp adını Alita koyar. Hikaye de asıl olarak bundan sonra, Alita’nın kimlik arayışıyla başlar.

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rosa Salazar - Alita

Keean Johnson - Hugo

Christoph Waltz - Dr. Dyson Ido

Jennifer Connelly - Dr. Chiren

Jackie Earle Haley - Grewishka

Ed Skrein - Zapan

Mahershala Ali - Vector

Lana Condor

Jorge Lendeborg Jr.

Michelle Rodriguez - Gelda

Eiza González - Nyssiana

Jeff Fahey

Casper Van Dien - Amok

Idara Victor - Nurse Gerhad

Elle LaMont - Screwhead

Rick Yune - Master Clive Lee

Leonard Wu - Kinuba

Marko Zaror - Ajakutty

Derek Mears - Romo

Billy Blair

Sam Medina

Jai Courtney - Jashugan

David Sobolov

Dimitrius Pulido

Gregg Berger

Alan Trong

Kumaza

Laeta Kalogridis

Jorge A. Jimenez - Hunter Warrior 2

Hugo Perez - Jacked Cyborg

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ UYARLAMA MI?

Alita: Savaş Meleği, Yukita Kushiro'nun Gunnm adlı Manga serisinden perdeye taşındı.

ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Alita: Savaş Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.