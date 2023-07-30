Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?
Alita: Savaş Meleği (Alita: Battle Angel) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Alita: Savaş Meleği filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Senaristliğini James Cameron, Laeta Kalogridis ve Robert Rodriguez üstlendiği animasyon filmi 2019 yapımı. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Alita: Savaş Meleği, 26. yüzyılda yaşanan bir hikaye. Tüm gelecek hikayelerindeki gibi dünya asil ve zenginler, fakir ve serseriler olarak ikiye bölünmüş. İyi vatandaşlar Tiphares’te varlık içinde yaşarken alt tabaka Scrap Yard adlı bir harabe şehirde yaşam savaşı veriyor. Tiphares’ten kovulmuş eski bir vatandaş olan doktor Ido bir gün yaralı bir cyborg kız bulur ve onu onarıp adını Alita koyar. Hikaye de asıl olarak bundan sonra, Alita’nın kimlik arayışıyla başlar.
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rosa Salazar - Alita
Keean Johnson - Hugo
Christoph Waltz - Dr. Dyson Ido
Jennifer Connelly - Dr. Chiren
Jackie Earle Haley - Grewishka
Ed Skrein - Zapan
Mahershala Ali - Vector
Lana Condor
Jorge Lendeborg Jr.
Michelle Rodriguez - Gelda
Eiza González - Nyssiana
Jeff Fahey
Casper Van Dien - Amok
Idara Victor - Nurse Gerhad
Elle LaMont - Screwhead
Rick Yune - Master Clive Lee
Leonard Wu - Kinuba
Marko Zaror - Ajakutty
Derek Mears - Romo
Billy Blair
Sam Medina
Jai Courtney - Jashugan
David Sobolov
Dimitrius Pulido
Gregg Berger
Alan Trong
Kumaza
Laeta Kalogridis
Jorge A. Jimenez - Hunter Warrior 2
Hugo Perez - Jacked Cyborg
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ UYARLAMA MI?
Alita: Savaş Meleği, Yukita Kushiro'nun Gunnm adlı Manga serisinden perdeye taşındı.
ALİTA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Alita: Savaş Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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