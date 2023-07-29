Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:55

Mutlu Aile Defteri filminin yönetmen koltuğunda Robert Stromberg otururken filmin senaryosunu Linda Woolverton kaleme aldı. 2014 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Kafası gittikçe karışan Yıldırım bey, yalanların, dolanların hangisi kime ait bir süre sonra ayırt edemez olur. Aslında önemli olan ise, en sonunda bu beş benzemez insanın tekrar aile olmayı başarıp Mutlu Aile Defteri’nde yer alıp alamayacaklarıdır? Bu film, o çatı altında yaşanacakların komik ve sevgi dolu hikayesidir.

MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI KİM?

Tuncel Kurtiz - Yıldırım Taşyumruk

İlker Aksum - Kudret Taşyumruk

Bülent Parlak - Cevdet Taşyumruk

Binnur Kaya - Asuman Taşyumruk

Büşra Pekin - İsmet Taşyumruk

Öner Erkan - Oyuncu İsmet

Goncagül Sunar - Ayça Taşyumruk

İlhamcan Çelikoğlu - Korkut Taşyumruk