Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:33

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:33

Cango'nun İntikamı filminin yönetmen koltuğunda Sergio Corbucci otururken filmin senaryosunu Bruno Corbucci kaleme aldı. 1966 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Cango'nun İntikamı filmi konusu nedir? Cango'nun İntikamı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amerikan KKK kuvvetleri ve Meksikalı devrimci kuvvetleri yüzünden artık yaşanılmaz hale gelen bir kasabadaki klübde çalışan Maria her iki grup tarafından kirlendiği gerekçesiyle öldürülmek istenmektedir. Ancak müthiş bir silahşör olan Django'nun Maria'yı korumasına alması ve klube gelişiyle herşey değişecektir. Altın, silah ve kadın üçgeninde hem KKK kuvvetleri hemde eski dostu General Rodriguez'in devrimci Meksika çetesi ile bir mücadeleye girmek zorunda kalacak olan Django'nun müthiş silah yeteneğinin yanında o dönemde henüz bilinmeyen otomatik taramalı bir silaha sahip olması onun en büyük avantajı olacaktır.

CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Franco Nero - Django

José Bódalo - Hugo Rodriguez

Loredana Nusciak - Maria

Ángel Álvarez - Nataniele

Eduardo Fajardo - Major Jackson

Gino Pernice - Jonathan

Simón Arriaga - Miguel

Giovanni Ivan Scratuglia - Jackson's Henchman

Remo De Angelis - Ricardo

Rafael Albaicín - uno sgherro di Hugo

José Canalejas - uno sgherro di Hugo

Luciano Rossi - Jackson's Henchman

Lucio De Santis - Man With Whip

José Terrón - Ringo

Yvonne Sanson - Redheaded Saloon Girl

Flora Carosello - Dark Saloon Girl

Romano Moraschini - Rodriguez's Henchman (uncredited)

CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cango'nun İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8,4 olarak belirlenmiştir.