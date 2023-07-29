Cango'nun İntikamı filmi konusu nedir? Cango'nun İntikamı filmi oyuncuları kimler?
Cango'nun İntikamı (Django) filmi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Cango'nun İntikamı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cango'nun İntikamı filmi konusu nedir? Cango'nun İntikamı filmi oyuncuları kimler?
Cango'nun İntikamı filminin yönetmen koltuğunda Sergio Corbucci otururken filmin senaryosunu Bruno Corbucci kaleme aldı. 1966 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Cango'nun İntikamı filmi konusu nedir? Cango'nun İntikamı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Amerikan KKK kuvvetleri ve Meksikalı devrimci kuvvetleri yüzünden artık yaşanılmaz hale gelen bir kasabadaki klübde çalışan Maria her iki grup tarafından kirlendiği gerekçesiyle öldürülmek istenmektedir. Ancak müthiş bir silahşör olan Django'nun Maria'yı korumasına alması ve klube gelişiyle herşey değişecektir. Altın, silah ve kadın üçgeninde hem KKK kuvvetleri hemde eski dostu General Rodriguez'in devrimci Meksika çetesi ile bir mücadeleye girmek zorunda kalacak olan Django'nun müthiş silah yeteneğinin yanında o dönemde henüz bilinmeyen otomatik taramalı bir silaha sahip olması onun en büyük avantajı olacaktır.
CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Franco Nero - Django
José Bódalo - Hugo Rodriguez
Loredana Nusciak - Maria
Ángel Álvarez - Nataniele
Eduardo Fajardo - Major Jackson
Gino Pernice - Jonathan
Simón Arriaga - Miguel
Giovanni Ivan Scratuglia - Jackson's Henchman
Remo De Angelis - Ricardo
Rafael Albaicín - uno sgherro di Hugo
José Canalejas - uno sgherro di Hugo
Luciano Rossi - Jackson's Henchman
Lucio De Santis - Man With Whip
José Terrón - Ringo
Yvonne Sanson - Redheaded Saloon Girl
Flora Carosello - Dark Saloon Girl
Romano Moraschini - Rodriguez's Henchman (uncredited)
CANGO'NUN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cango'nun İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8,4 olarak belirlenmiştir.
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