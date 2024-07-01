Anaconda filminin konusu ne? Anaconda filminin oyuncuları kim?
Anaconda filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anaconda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anaconda filminin konusu ne? Anaconda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Anaconda filminin yönetmen koltuğunda Luis Llosa oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Cash, Hans Bauer ve Jack Epps Jr. üstleniyor. Peki, Anaconda filminin konusu ne? Anaconda filminin oyuncuları kim?
ANACONDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Belgesel çekmek üzere Amazon nehrinde bulunan eski bir Kızılderili kabilesini bulmaya çalışan yönetmen Terri Flores (Jennifer Lopez), kameraman Danny Rich (Ice Cube) ve profesör Steven Cale (Eric Stoltz), yolda kalmış bir yılan avcısı olan Paul Sarone (Jon Voight) ile karşılaşırlar. Paul’un kabileyi bulma konusunda yardımı dokunacağını düşünen ekip, avcıya yardım etmeye karar verir. Yolculukları devam ederken zehirli bir arı tarafından sokulan Cale, bilincini yitirir. Profesörün bilincini yitirmesini fırsat bilen Paul Sarone ekibin ve teknenin yönetimini ele geçirir. Ekip belgesel çekmeye ara verip, Paul’ün hayatının amacına ulaşmasına yardım etmek zorunda kalır; yıllardır izini sürdüğü meşhur yeşil Anaconda’yı yakalamak.
ANACONDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Owen Wilson - Gary Dixon
Jon Voight - Paul Sarone
Danny Trejo - Poacher
Ice Cube - Danny Rich
Jennifer Lopez - Terri Flores
Jonathan Hyde - Warren Westridge
Kari Wuhrer - Denise Kalberg
Frank Welker - Anaconda (voice)
Eric Stoltz - Dr. Steven Cale
Vincent Castellanos - Mateo
ANACONDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Anaconda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İspanyol ekip Fenerbahçeli yıldıza göz dikti!
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!