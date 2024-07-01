Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:56

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:56

Anaconda filminin yönetmen koltuğunda Luis Llosa oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Cash, Hans Bauer ve Jack Epps Jr. üstleniyor. Peki, Anaconda filminin konusu ne? Anaconda filminin oyuncuları kim?

ANACONDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Belgesel çekmek üzere Amazon nehrinde bulunan eski bir Kızılderili kabilesini bulmaya çalışan yönetmen Terri Flores (Jennifer Lopez), kameraman Danny Rich (Ice Cube) ve profesör Steven Cale (Eric Stoltz), yolda kalmış bir yılan avcısı olan Paul Sarone (Jon Voight) ile karşılaşırlar. Paul’un kabileyi bulma konusunda yardımı dokunacağını düşünen ekip, avcıya yardım etmeye karar verir. Yolculukları devam ederken zehirli bir arı tarafından sokulan Cale, bilincini yitirir. Profesörün bilincini yitirmesini fırsat bilen Paul Sarone ekibin ve teknenin yönetimini ele geçirir. Ekip belgesel çekmeye ara verip, Paul’ün hayatının amacına ulaşmasına yardım etmek zorunda kalır; yıllardır izini sürdüğü meşhur yeşil Anaconda’yı yakalamak.

ANACONDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Owen Wilson - Gary Dixon

Jon Voight - Paul Sarone

Danny Trejo - Poacher

Ice Cube - Danny Rich

Jennifer Lopez - Terri Flores

Jonathan Hyde - Warren Westridge

Kari Wuhrer - Denise Kalberg

Frank Welker - Anaconda (voice)

Eric Stoltz - Dr. Steven Cale

Vincent Castellanos - Mateo

ANACONDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anaconda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.