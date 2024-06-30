Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:47

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:47

Yem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Russell Mulcahy ve Kimble Rendall üstleniyor. Peki, Yem filminin konusu ne? Yem filminin oyuncuları kim?

YEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Depremin sarsıcı etkilerinden Tsunami hakkında enteresan bir senaryoya sahip olan ‘Bait 3D’ Avustralya yapımı. 3 boyutlu olarak çekilen film, bir grup insanın Tsunami sonrasında sular altında kalan bir markette mahsur kalmalarını ve okyanus sularıyla birlikte gelen davetsiz misafirlerle olan mücadelelerini anlatıyor. Kaplan köpekbalığı türündeki vahşi hayvanlar ve bir grup soyguncu markette kısılı kalan ahaliye zor anlar yaşatıyor.

YEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Brancatisano

Xavier Samuel

Chris Betts

Sharni Vinson

Simon Edds

Miranda Deakin

Julian McMahon

Dan Wyllie

Alice Parkinson

Phoebe Tonkin

Damien Garvey

Lincoln Lewis

Cariba Heine

Alex Russell

Adrian Pang

Yuwu Qi

Martin Sacks

YEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.