Yem filminin konusu ne? Yem filminin oyuncuları kim?
Yem (Bait) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yem filminin konusu ne? Yem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Russell Mulcahy ve Kimble Rendall üstleniyor. Peki, Yem filminin konusu ne? Yem filminin oyuncuları kim?
YEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Depremin sarsıcı etkilerinden Tsunami hakkında enteresan bir senaryoya sahip olan ‘Bait 3D’ Avustralya yapımı. 3 boyutlu olarak çekilen film, bir grup insanın Tsunami sonrasında sular altında kalan bir markette mahsur kalmalarını ve okyanus sularıyla birlikte gelen davetsiz misafirlerle olan mücadelelerini anlatıyor. Kaplan köpekbalığı türündeki vahşi hayvanlar ve bir grup soyguncu markette kısılı kalan ahaliye zor anlar yaşatıyor.
YEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Richard Brancatisano
Xavier Samuel
Chris Betts
Sharni Vinson
Simon Edds
Miranda Deakin
Julian McMahon
Dan Wyllie
Alice Parkinson
Phoebe Tonkin
Damien Garvey
Lincoln Lewis
Cariba Heine
Alex Russell
Adrian Pang
Yuwu Qi
Martin Sacks
YEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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