Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ne? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kim?
Sen Benim Her Şeyimsin filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ne? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sen Benim Her Şeyimsin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Örnek üstleniyor. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ne? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kim?
SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır. Sen Benim HerŞeyimsin, 2013 Meksika yapımı Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included) filminden Tolga Örnek tarafından uyarlanarak çekildi.
SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tuna Çevik - Duygu
Tolga Çevik - Sedat
Cengiz Bozkurt - Birol
Tan Çevik - 10 Yasindaki Sedat
Melis Birkan - Pinar
Reha Özcan - Cesur
Hülya Gülşen - Ezgi
Ali Uyandıran - Sükrü
Cem Cücenoğlu - Sadan
Tuncay Beyazıt - Tarik
Demet İyigün - Derya
Şeniz Kurultay - Ayçil
SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sen Benim Her Şeyimsin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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