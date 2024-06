Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:11

Sen Benim Her Şeyimsin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tolga Örnek üstleniyor. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ne? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kim?

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır. Sen Benim HerŞeyimsin, 2013 Meksika yapımı Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included) filminden Tolga Örnek tarafından uyarlanarak çekildi.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tuna Çevik - Duygu

Tolga Çevik - Sedat

Cengiz Bozkurt - Birol

Tan Çevik - 10 Yasindaki Sedat

Melis Birkan - Pinar

Reha Özcan - Cesur

Hülya Gülşen - Ezgi

Ali Uyandıran - Sükrü

Cem Cücenoğlu - Sadan

Tuncay Beyazıt - Tarik

Demet İyigün - Derya

Şeniz Kurultay - Ayçil

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sen Benim Her Şeyimsin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.