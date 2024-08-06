Yayınlanma: 06.08.2024 - 19:25

Güncelleme: 06.08.2024 - 19:25

Mavi Boncuk filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Zeki Alasya, Ertem Eğilmez, Sadık Şendil ve Burak Topçu üstleniyor. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Mavi Boncuk filminin oyuncuları kim?

MAVİ BONCUK FİLMİNİN KONUSU NE?

6 yakın arkadaş, ünlü ses sanatçısı Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler. Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'a da çok iyi davranırlar. Zamanla Emel Sayın da onlara alışır, evin fertlerinden biri gibi olur.

MAVİ BONCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Kemal Sunal

Münir Özkul

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Tarık Akan

Emel Sayın

Feridun Çölgeçen

MAVİ BONCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mavi Boncuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.