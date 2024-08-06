Mavi Boncuk filminin konusu ne? Mavi Boncuk filminin oyuncuları kim?
Mavi Boncuk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mavi Boncuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Mavi Boncuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mavi Boncuk filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Zeki Alasya, Ertem Eğilmez, Sadık Şendil ve Burak Topçu üstleniyor. Peki, Mavi Boncuk filminin konusu ne? Mavi Boncuk filminin oyuncuları kim?
MAVİ BONCUK FİLMİNİN KONUSU NE?
6 yakın arkadaş, ünlü ses sanatçısı Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler. Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'a da çok iyi davranırlar. Zamanla Emel Sayın da onlara alışır, evin fertlerinden biri gibi olur.
MAVİ BONCUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Metin Akpınar
Zeki Alasya
Kemal Sunal
Münir Özkul
Adile Naşit
Halit Akçatepe
Tarık Akan
Emel Sayın
Feridun Çölgeçen
MAVİ BONCUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mavi Boncuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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