Yayınlanma: 06.08.2024 - 18:45

Güncelleme: 06.08.2024 - 18:45

Beyaz Saray Düştü filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini James Vanderbilt üstleniyor. Peki, Beyaz Saray Düştü filminin konusu ne? Beyaz Saray Düştü filminin oyuncuları kim?

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Polis kuvvetlerinde görevli John Cale, (Channing Tatum) Başkan James Sawyer’ı (Jamie Foxx) korumak için Gizli Servis görevine başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Küçük kızını bu haber ile hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cole, onu Beyaz Saray turuna götürür. Baba-kız Beyaz Saray’ı gezdikleri sırada, ağır silahlarla donanımlı ordu mensubu olmayan askerler tarafından Beyaz Saray kuşatılır. Kısa sürede büyük bir kaosun hakim olduğu ortamda, küçük kızını, başkanı ve ülkeyi kurtarmak için Cale’in zamana karşı yarışması gerekmektedir.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum

Jamie Foxx

Maggie Gyllenhaal

Jason Clarke

Richard Jenkins

Jake Weber

Garcelle Beauvais

Simon Northwood

Matt Craven

Joey King

Rachelle Lefevre

Kevin Rankin

James Woods

Lance Reddick

Gary Wasniewski

Nicolas Wright

Jimmi Simpson

Michael Murphy

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyaz Saray Düştü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.