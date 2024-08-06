Beyaz Saray Düştü filminin konusu ne? Beyaz Saray Düştü filminin oyuncuları kim?
Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray Düştü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyaz Saray Düştü filminin konusu ne? Beyaz Saray Düştü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beyaz Saray Düştü filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini James Vanderbilt üstleniyor. Peki, Beyaz Saray Düştü filminin konusu ne? Beyaz Saray Düştü filminin oyuncuları kim?
BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Polis kuvvetlerinde görevli John Cale, (Channing Tatum) Başkan James Sawyer’ı (Jamie Foxx) korumak için Gizli Servis görevine başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Küçük kızını bu haber ile hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cole, onu Beyaz Saray turuna götürür. Baba-kız Beyaz Saray’ı gezdikleri sırada, ağır silahlarla donanımlı ordu mensubu olmayan askerler tarafından Beyaz Saray kuşatılır. Kısa sürede büyük bir kaosun hakim olduğu ortamda, küçük kızını, başkanı ve ülkeyi kurtarmak için Cale’in zamana karşı yarışması gerekmektedir.
BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Channing Tatum
Jamie Foxx
Maggie Gyllenhaal
Jason Clarke
Richard Jenkins
Jake Weber
Garcelle Beauvais
Simon Northwood
Matt Craven
Joey King
Rachelle Lefevre
Kevin Rankin
James Woods
Lance Reddick
Gary Wasniewski
Nicolas Wright
Jimmi Simpson
Michael Murphy
BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyaz Saray Düştü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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