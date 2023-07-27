Anneye Giden Yol filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anneye Giden Yol filmi nerede çekildi?
Anneye Giden Yol (The Road to Mother) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anneye Giden Yol filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anneye Giden Yol filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anneye Giden Yol filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Anneye Giden Yol filminin yönetmen koltuğunda Akan Satayev oturuyor. 2016 yapımı Kazakistan dram filminin senaristliğini ise Timur Zhaksylykov üstleniyor. Peki, Anneye Giden Yol filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anneye Giden Yol filmi nerede çekildi?
ANNEYE GİDEN YOL FİLMİNİN KONUSU NE?
Anneye Giden Yol, 1930’lu yıllarda Kazak halkının maruz kaldığı kıtlık felaketi, Sovyetleştirme çabaları ve İkinci Dünya Savaşı dönemini bir anne ile çocuğu arasındaki sevgi üzerinden anlatır.
2. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasındaki durumun merkeze alındığı filmde yerel halkın Sovyetler tarafından kırsala göç ettirilmesi, geleneklerinin hiçe sayılması, kıtlık. Filmin baş kahramanı İlyas, kaderin ona hazırladığı sürprizlere karşı metanetle, cesaretle, azimle ve onurla direniyor. Annesine olan sevgisi, İlyas’ın güç kaynağı ve yetim yurdu, savaşın şiddeti, esaret, mahkumlar kampı gibi önüne çıkan tüm engelleri aşmasına yardımcı olur.
ANNEYE GİDEN YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adil Akhmetov
Aruzhan Jazilbekova
Berik Aitzhanov
Altynai Nogherbek
Bolat Abdilmanov
Askar Ilyasov
Sharip Serik
Aissulu Azimbayeva
Konstantin Kryukov
Sergey Nikonenko
Sanjar Madi
Azamat Satybaldy
Kuralay Anarbekova
Yerkebulan Daiyrov
Andrey Senkin
Dina Tasbolatova
Zarina Yeva - Anar
Vyacheslav Pavlyut
Andrey Dushechkin
Nurzhan Sadybekov
Yerken Gubashev
Merey Makazhan
Oleg Tkachev
Roman Podolyako
Eduard Tabishev
Aldabek Shalbayev
Ilya Kapanets
Anatoli Krezhenchukov
Akkenzhe Alimzhan
ANNEYE GİDEN YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Anneye Giden Yol filminin çekimleri Kazakistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya'da da gerçekleştirildi.
ANNEYE GİDEN YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Anneye Giden Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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