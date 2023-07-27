Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:26

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:27

Anneye Giden Yol filminin yönetmen koltuğunda Akan Satayev oturuyor. 2016 yapımı Kazakistan dram filminin senaristliğini ise Timur Zhaksylykov üstleniyor. Peki, Anneye Giden Yol filminin konusu ne, oyuncuları kim? Anneye Giden Yol filmi nerede çekildi?

ANNEYE GİDEN YOL FİLMİNİN KONUSU NE?

Anneye Giden Yol, 1930’lu yıllarda Kazak halkının maruz kaldığı kıtlık felaketi, Sovyetleştirme çabaları ve İkinci Dünya Savaşı dönemini bir anne ile çocuğu arasındaki sevgi üzerinden anlatır.

2. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasındaki durumun merkeze alındığı filmde yerel halkın Sovyetler tarafından kırsala göç ettirilmesi, geleneklerinin hiçe sayılması, kıtlık. Filmin baş kahramanı İlyas, kaderin ona hazırladığı sürprizlere karşı metanetle, cesaretle, azimle ve onurla direniyor. Annesine olan sevgisi, İlyas’ın güç kaynağı ve yetim yurdu, savaşın şiddeti, esaret, mahkumlar kampı gibi önüne çıkan tüm engelleri aşmasına yardımcı olur.

ANNEYE GİDEN YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adil Akhmetov

Aruzhan Jazilbekova

Berik Aitzhanov

Altynai Nogherbek

Bolat Abdilmanov

Askar Ilyasov

Sharip Serik

Aissulu Azimbayeva

Konstantin Kryukov

Sergey Nikonenko

Sanjar Madi

Azamat Satybaldy

Kuralay Anarbekova

Yerkebulan Daiyrov

Andrey Senkin

Dina Tasbolatova

Zarina Yeva - Anar

Vyacheslav Pavlyut

Andrey Dushechkin

Nurzhan Sadybekov

Yerken Gubashev

Merey Makazhan

Oleg Tkachev

Roman Podolyako

Eduard Tabishev

Aldabek Shalbayev

Ilya Kapanets

Anatoli Krezhenchukov

Akkenzhe Alimzhan

ANNEYE GİDEN YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anneye Giden Yol filminin çekimleri Kazakistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya'da da gerçekleştirildi.

ANNEYE GİDEN YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anneye Giden Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.