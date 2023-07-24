Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim?
Yanlış Hedef (Avarice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yanlış Hedef filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yanlış Hedef filminin yönetmenliğini ve senaristliğini John V. Soto üstleniyor. Peki, Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim?
YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN KONUSU NE?
Yetenekli bir okçu, acımasız bir ev işgali sırasında kaçırılan kocasını ve kızını kurtarmak zorundadır.
YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gillian Alexy - Kate Matthews
Alyssa Sutherland
Luke Ford - Ash Matthews
Alexandra Nell - Reed
Ryan Panizza - Kane
Viva Bianca
Soa Palelei - Mick
Priscilla-Anne Jacob - Susan
Tom O'Sullivan - Ryker
Alex Fleri - Jim
Campbell Greenock - Ben
Priscilla-Anne Forder
YANLIŞ HEDEF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yanlış Hedef filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.
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