Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:45

Yanlış Hedef filminin yönetmenliğini ve senaristliğini John V. Soto üstleniyor. Peki, Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim?

YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN KONUSU NE?

Yetenekli bir okçu, acımasız bir ev işgali sırasında kaçırılan kocasını ve kızını kurtarmak zorundadır.

YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gillian Alexy - Kate Matthews

Alyssa Sutherland

Luke Ford - Ash Matthews

Alexandra Nell - Reed

Ryan Panizza - Kane

Viva Bianca

Soa Palelei - Mick

Priscilla-Anne Jacob - Susan

Tom O'Sullivan - Ryker

Alex Fleri - Jim

Campbell Greenock - Ben

Priscilla-Anne Forder

YANLIŞ HEDEF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yanlış Hedef filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.