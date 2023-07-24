Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim?

Yanlış Hedef (Avarice) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yanlış Hedef filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:45
Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim?
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Yanlış Hedef filminin yönetmenliğini ve senaristliğini  John V. Soto üstleniyor. Peki, Yanlış Hedef filminin konusu ne? Yanlış Hedef filminin oyuncuları kim? 

YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN KONUSU NE?

Yetenekli bir okçu, acımasız bir ev işgali sırasında kaçırılan kocasını ve kızını kurtarmak zorundadır.

YANLIŞ HEDEF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gillian Alexy - Kate Matthews

Alyssa Sutherland

Luke Ford - Ash Matthews

Alexandra Nell - Reed

Ryan Panizza - Kane

Viva Bianca

Soa Palelei - Mick

Priscilla-Anne Jacob - Susan

Tom O'Sullivan - Ryker

Alex Fleri - Jim

Campbell Greenock - Ben

Priscilla-Anne Forder

YANLIŞ HEDEF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yanlış Hedef filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.


Yanlış Hedef Avarice konusu nedir?

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