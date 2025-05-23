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Arap Kadri filminin konusu ne? Arap Kadri filminin oyuncuları kim?

Arap Kadri filminin konusu ne? Arap Kadri filminin oyuncuları kim?

23.05.2025 21:08:00
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Haber Merkezi
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Arap Kadri filminin konusu ne? Arap Kadri filminin oyuncuları kim?

Arap Kadri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arap Kadri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arap Kadri filminin konusu ne? Arap Kadri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Arap Kadri filminin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturuyor. Filmin senaristliğini Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen üstleniyor. Peki, Arap Kadri filminin konusu ne? Arap Kadri filminin oyuncuları kim? 

ARAP KADRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta karikatürist Tekin Aral’ın Üsküdarlı Arap Yaşar’dan esinlendiği Arap Kadri’nin en önemli özelliği özgürlüğüne son derece düşkün olmasıdır. Ormanda yaşar, pek kural tanımaz. Ormanda ise, Tarzan’ın kurduğu bir düzen vardır. Aslında şehir hayatına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana gelince de düzenli yaşamaya çalışan canlıları görünce, bu düzene çomak sokar. Tarzan ile aralarındaki çatışmanın en temel sebebi de buradan kaynaklanır.

ARAP KADRİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Mümtaz Taylan

Necip Memili

Zeynep Çamcı

Yalçın Hafızoğlu

Melis İşiten

Birgül Ulusoy

Taner Turan

Cem Zeynel Kılıç

Hira Koyuncuoğlu

Eda Özel

Yaşar Karakulak

Neslihan Yeldan

Sinan Bengier

ARAP KADRİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arap Kadri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.

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