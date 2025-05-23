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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

23.05.2025 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 102. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 23 Mayıs Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nursema; Asude ve Işıl’ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürür. Nursema‘nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım’ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratır.

Nilay, Mustafa’ya tepki gösterirken Mustafa’nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Işıl’ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır. Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar. Ömer ve Kıvılcım’ın nikah yenilemeye gittikleri gün Metehan’ın bıçaklı saldırıya uğraması herkesi derinden sarsar. Başta Ömer ve Leman olmak üzere herkes hem şokta hem de çok üzgün bir haldedir. Sonunda Sevtap’ın rüyaları gerçek olmuştur, şarkısına klip çekilir. Meri’yi evden göndermeyi kafasına koyan Işıl, işe Nilay’ı, Mustafa ve Meri konusunda işleyerek başlar. Planı tıkır tıkır yürür ve sonunda amacına ulaşır.

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