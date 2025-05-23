Özür Dilerim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim?

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortasında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi Erkin’den, yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini gerçekleştirmekten zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak - Erkin

Oğuzhan Koç - Koray

Gizem Karaca - Merve

Mert Turak - Poyraz

Yeliz Kuvancı - Canan

Müfit Kayacan - Hicabi

Metin Coşkun - Yüksel Dede

Yonca Şahinbaş - Şükran

Kerimcan Kamal - Haldun

Gümeç Alpay - Asuman

Fatma Toptaş - Seyyal

Binnur Şerbetçioğlu - Sevil

Emre Akarsu - Emre

Kadir Polatçı - Kadir

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özür Dilerim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.