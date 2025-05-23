Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim?

Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim?

23.05.2025 20:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim?

Özür Dilerim filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özür Dilerim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Özür Dilerim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim? 

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortasında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi Erkin’den, yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini gerçekleştirmekten zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak - Erkin

Oğuzhan Koç - Koray

Gizem Karaca - Merve

Mert Turak - Poyraz

Yeliz Kuvancı - Canan

Müfit Kayacan - Hicabi

Metin Coşkun - Yüksel Dede

Yonca Şahinbaş - Şükran

Kerimcan Kamal - Haldun

Gümeç Alpay - Asuman

Fatma Toptaş - Seyyal

Binnur Şerbetçioğlu - Sevil

Emre Akarsu - Emre

Kadir Polatçı - Kadir

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özür Dilerim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir? #İbrahim Büyükak

İlgili Haberler

Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim?
Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim? Bütün Bir Ömür (A Whole Life) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bütün Bir Ömür filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?
Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim? Kenar Mahalle (Suburbicon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kenar Mahalle filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?