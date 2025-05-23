Kenar Mahalle filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Filmin senaristliğini George Clooney, Grant Heslov üstleniyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?

KENAR MAHALLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Lodge ailesi, sakin ve sıradan insanların yaşadığı, huzurlu bir banliyö mahallesi olan Suburbicon’da yaşamaktadır. Bölge aile kurmak için uygun bir yer gibi görünür. Fakat bu muhteşem görüntünün ardında rahatsızlık verici gerçekler vardır. İyi bir eş ve baba olan Gardner Lodge, mahallenin ihanet, aldatma ve şiddet dolu gizemli bölgelerini keşfe çıkar ve karanlık sokaklarda tehlikeli bir maceraya atılır. George Clooney'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaristleri Ethan Coen ve Joel Coen kardeşler. Filmin başrollerinde ise Julianne Moore, Matt Damon, Josh Brolin yer alıyor.

KENAR MAHALLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Julianne Moore

Noah Jupe

Glenn Fleshler

Alex Hassell

Gary Basaraba

Oscar Isaac

Karimah Westbrook

Tony Espinosa

Leith M. Burke

Jack Conley

Megan Ferguson

Carter Hastings

Michael D. Cohen

Ellen Crawford

KENAR MAHALLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kenar Mahalle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.