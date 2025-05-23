Kenar Mahalle filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Filmin senaristliğini George Clooney, Grant Heslov üstleniyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?
KENAR MAHALLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Lodge ailesi, sakin ve sıradan insanların yaşadığı, huzurlu bir banliyö mahallesi olan Suburbicon’da yaşamaktadır. Bölge aile kurmak için uygun bir yer gibi görünür. Fakat bu muhteşem görüntünün ardında rahatsızlık verici gerçekler vardır. İyi bir eş ve baba olan Gardner Lodge, mahallenin ihanet, aldatma ve şiddet dolu gizemli bölgelerini keşfe çıkar ve karanlık sokaklarda tehlikeli bir maceraya atılır. George Clooney'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaristleri Ethan Coen ve Joel Coen kardeşler. Filmin başrollerinde ise Julianne Moore, Matt Damon, Josh Brolin yer alıyor.
KENAR MAHALLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julianne Moore
Noah Jupe
Glenn Fleshler
Alex Hassell
Gary Basaraba
Oscar Isaac
Karimah Westbrook
Tony Espinosa
Leith M. Burke
Jack Conley
Megan Ferguson
Carter Hastings
Michael D. Cohen
Ellen Crawford
KENAR MAHALLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kenar Mahalle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.