Aşkımızın Son Tekmesi filminin yönetmen koltuğunda Deniz Yilmaz Sayır oturuyor. Peki, Aşkımızın Son Tekmesi filminin konusu ne? Aşkımızın Son Tekmesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Esra’nın Çetin’in ona duyduğu büyük aşktan haberi yoktur. Çetin, ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra’ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel’le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra’yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet Hoca, Çetin'in sınıftakilerden biriyle dövüşmesini ister. Gözü korkan Çetin, Defne’yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca’nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne’den çok fena dayak yer. Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin’e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar...

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Seren Şirince

Emir Çubukçu

Ibrahim Halaçoglu

Ecenaz Üçer

Kübra Özyurt

Ali Kemal Aydin

Emine Arslan

Sermiyan Midyat

Betül Demir

Berker Büyükgüral

Yekusan Onar

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşkımızın Son Tekmesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.