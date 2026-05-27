Aşkın 5 Hali filminin konusu ne? Aşkın Beş Hali filminin oyuncuları kim?

27.05.2026 11:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Aşkın 5 Hali filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşkın 5 Hali filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşkın 5 Hali filminin konusu ne? Aşkın 5 Hali filminin oyuncuları kim?
Aşkın 5 Hali filminin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan oturuyor. Peki, Aşkın 5 Hali filminin konusu ne? Aşkın 5 Hali filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AŞKIN 5 HALİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hande, iş hayatında yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamamış genç bir kadındır. Hem ailesi ailesi hem de arkadaş çevresi ona özel hayatı konusunda baskı yapmaktadır. Durumdan rahatsız olan Hande, yakın arkadaşı Korhan'a bu konuyla ilgili sürekli dert yanmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken Hande'nin annesi boş durmaz ve kızına uygun birini arar. Baskılardan bunalan Hande annesi ile bir anlaşma yapar ve annesinin önerdiği beş kişi ile görüşüp değerlendirmeyi kabul eder. Korhan'ın yardımı ile randevularına giden Hande, ilginç olaylarla karşı karşıya kalır.

AŞKIN 5 HALİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sedef Avcı

Çağdaş Onur Öztürk

Perihan Savaş

Murat Karasu

AŞKIN 5 HALİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşkın 5 Hali filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #romantik komedi #TV rehberi #Aşkın 5 Hali

