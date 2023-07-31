Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:28

Atlantis Düştü filminin yönetmen koltuğunda Max Bartoli oturuyor. Senaristliğini Doug Burch ve Sam Ingraffia üstleniyor. Peki, Atlantis Düştü filminin konusu ne? Atlantis Düştü filminin oyuncuları kim?

ATLANTİS DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

2025 yılında geçen aksiyon ve macera filmi Atlantis Down’da, uzaya servis taşımacılığı başladığı için bir grup insan, uzay istasyonları arasında seyahat eden shuttle taksilerine biner. Fakat beklenmedik bir şekilde, bir kaza sonrası bu yolculuk hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

ATLANTİS DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Silvia Baldassini

Eric Baskerville

Doug Burch

Virginia Conti

Mae Flores

ATLANTİS DÜŞTÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Atlantis Düştü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.