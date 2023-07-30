Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:29

Ay filminin yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Senaristliğini Nathan Parker üstleniyor. Peki, Ay filminin konusu ne? Ay filminin oyuncuları kim?

AY FİLMİNİN KONUSU NE?

Astronot Sam Bell, üç yılını aya ulaşmak ve orada inceleme yapmak için geçirmiştir. Herkesten izole, farklı bir münzevi hayatı yaşayan Sam, işini fazlasıyla önemsemekte, bununla birlikte aynı oranda heyecan duymamaktadır. Ay onun yeni evi gibidir; Sam orada da kendine ait bir rutin yaratmıştır. Günlerini sessizlik içinde geçiren Sam hayatını, evini ve karısını gözden geçirmeye, geçmişteki planları ve hayallerini hatırlamaya başlar. Eve dönüş yolculuğuna başlamadan önce Sam çevresinde bazı tuhaflıklar hissetmeye başlar. Algı eşiği açılan Sam, rutinin bozulduğunu görmektedir. Bu süreçte kendi kendisi ile karşı karşıya gelen Sam, kurduğu hayatın ne olduğunu keşfedecektir.

AY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Rockwell

Kevin Spacey

Dominique McElligott

Kaya Scodelario

Rosie Shaw

Benedict Wong

Robin Chalk

Matt Berry

Gary Shaw

Malcolm Stewart

Mike Yard

AY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ay filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.