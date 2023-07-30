Ay filminin konusu ne? Ay filminin oyuncuları kim?
Ay (The Moon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ay filminin konusu ne? Ay filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ay filminin yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Senaristliğini Nathan Parker üstleniyor. Peki, Ay filminin konusu ne? Ay filminin oyuncuları kim?
AY FİLMİNİN KONUSU NE?
Astronot Sam Bell, üç yılını aya ulaşmak ve orada inceleme yapmak için geçirmiştir. Herkesten izole, farklı bir münzevi hayatı yaşayan Sam, işini fazlasıyla önemsemekte, bununla birlikte aynı oranda heyecan duymamaktadır. Ay onun yeni evi gibidir; Sam orada da kendine ait bir rutin yaratmıştır. Günlerini sessizlik içinde geçiren Sam hayatını, evini ve karısını gözden geçirmeye, geçmişteki planları ve hayallerini hatırlamaya başlar. Eve dönüş yolculuğuna başlamadan önce Sam çevresinde bazı tuhaflıklar hissetmeye başlar. Algı eşiği açılan Sam, rutinin bozulduğunu görmektedir. Bu süreçte kendi kendisi ile karşı karşıya gelen Sam, kurduğu hayatın ne olduğunu keşfedecektir.
AY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sam Rockwell
Kevin Spacey
Dominique McElligott
Kaya Scodelario
Rosie Shaw
Benedict Wong
Robin Chalk
Matt Berry
Gary Shaw
Malcolm Stewart
Mike Yard
AY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ay filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!