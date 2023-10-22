Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları filminin oyuncuları kim?

Av Oyunları (Hunting Games) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Av Oyunları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:34
Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları filminin oyuncuları kim?
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Av Oyunları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Justin Lee üstleniyor. Peki, Av Oyunları filminin konusu ne? Av Oyunları filminin oyuncuları kim? 

AV OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski askerlerden oluşan bir grup, çalınan parayla dolu kayıp bir çantayı geri almak için kiralandığında, yalnız bir avcının çantayı ilk bulan kişi olmasıyla görevleri daha da zorlaşır.

AV OYUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Randy Charach - Ajan Howell

Tito Ortiz - Austin

Ed Morrone - Darby

Chris 'C.T.' Tamburello - Will Walker

James Chick - Pilot 

Brian Cunningham - Paralı Asker

Bruce Dern - Henry

Tom Gilbert - Kamyon Avcısı

Jeff M Hill - Pilot

AV OYUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Av Oyunları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.


Av Oyunları Hunting Games konusu nedir?

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