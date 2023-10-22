Karanlık Gece filminin konusu ne, oyuncuları kimdir? Karanlık Gece nerede çekildi?

Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:30

Güncelleme: 22.10.2023 - 22:51

Karanlık Gece filmi 28 Nisan 2023 tarihinde Netflix'te gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in oturduğu filmin görüntü yönetmenliğini ise Yunus Roy Imer üstlenmiştir. Senaryo tarafında ise hem Özcan Alper hem de Murat Uyurkulak bulunmaktadır. Karanlık Gece, Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Film Ödülü, Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Senaryo ödülü almıştır. Alınan ödüllerin ardından film daha popüler bir hale geldi. Birçok kişi Karanlık Gece filminin konusnu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki Karanlık Gece filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

KARANLIK GECE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karanlık Gece filminin konusu şöyledir: "Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen genç bir adamdır. Farklı hayalleri olan beş arkadaşıyla büyüyen İshak, köyün genç kızı Sultan’a gönlünü kaptırır. Ancak genç adam, Sultan’a hislerini söyleyemez. Bir gün Ali adında yakışıklı genç bir adam, İshak’ın yaşadığı köye memur olarak atanır. Onun köydeki varlığı İshak’ın kıskançlığa kapılmasına neden olur. Bir süre sonra Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Ali gerçekten avda mı kaybolmuştur, yoksa onun kaybolmasının İshak ve arkadaşlarıyla bir ilgisi var mıdır?"

KARANLIK GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Berkay Ateş

Taner Birsel

Sibel Kekilli

Cem Yiğit Üzümoglu

Pınar Deniz

Fırat Kaymak

Hayrullah Tarhan Karagöz

Ozan Çelik

Deniz Şen Hamzaoğlu

Süleyman Kabaali

KARANLIK GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Karanlık Gece filmi Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçelerinde çekildi.