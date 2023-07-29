Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz filmi oyuncuları kimler?
Malefiz filmi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Malefiz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz filmi oyuncuları kimler?
Malefiz filminin yönetmen koltuğunda Robert Stromberg otururken filmin senaryosunu Linda Woolverton kaleme aldı. 2014 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur...
MALEFİZ OYUNCULARI KİM?
Angelina Jolie
Elle Fanning
Vivienne Jolie-Pitt
Sam Riley
Juno Temple
Lesley Manville
Imelda Staunton
Sharlto Copley
Brenton Thwaites
Ella Purnell
Steven Cree
Isobelle Molloy
Hannah New
Michael Higgins
Jackson Bews
Eleanor Worthington Cox
Kenneth Cranham
Sarah Flind
Pax Thien Jolie-Pitt
Terri Douglas
Jo Osmond
Leo Suter
John MacMillan
Marama Corlett
Angus Wright
Oliver Maltman
Matt Hookings
Edd Osmond
Harry Attwell
Richard Summers-Calvert
Liam McKenna
Tim Treloar
Stephan Chase
Jamie Maclachlan
Daniel Westwood
Peter G. Reed
Gary Cargill
Mark Caven
Guy Potter
Chris Leaney
Matthew John Morley
James Hicks
Adam Bond
Peter Baykov
Lana Del Rey
Janet McTeer
Hermione Corfield
India Eisley
Peter Capaldi
Miranda Richardson
MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Fantastik türdeki Malefiz, 2014 yapımı ABD filmidir.
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