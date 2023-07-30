Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:23

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:23

Buz Yolu filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. Senaristliğini Keith Ray Putman üstleniyor. Peki, Buz Yolu filminin konusu ne? Buz Yolu filminin oyuncuları kim?

BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.

BUZ YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Amber Midthunder

Ben Walker

Marcus Thomas

Laurence Fishburne

Matt McCoy

Holt McCallany

Al Corley

Matthew Vaughn

Martin Sensmeier

Ray McKinnon

Marshall Williams

Matt Salinger

Adam Hurtig

Lauren Cochrane

Paul Essiembre

Mike Vaughn

Alicia Johnston

Gabriel Daniels

Paul Magel

Chad Bruce

Bj Verot

Josh Strait

Bradley Sawatzky

Robert Nahum

Darcy Fehr

Arne MacPherson

Jacqueline Loewen

Steve Pacaud

Harry Nelken

Aaron Merke

BUZ YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buz Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.