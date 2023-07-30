Buz Yolu filminin konusu ne? Buz Yolu filminin oyuncuları kim?
Buz Yolu (The Ice Road) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buz Yolu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buz Yolu filminin konusu ne? Buz Yolu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Buz Yolu filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. Senaristliğini Keith Ray Putman üstleniyor. Peki, Buz Yolu filminin konusu ne? Buz Yolu filminin oyuncuları kim?
BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.
BUZ YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Amber Midthunder
Ben Walker
Marcus Thomas
Laurence Fishburne
Matt McCoy
Holt McCallany
Al Corley
Matthew Vaughn
Martin Sensmeier
Ray McKinnon
Marshall Williams
Matt Salinger
Adam Hurtig
Lauren Cochrane
Paul Essiembre
Mike Vaughn
Alicia Johnston
Gabriel Daniels
Paul Magel
Chad Bruce
Bj Verot
Josh Strait
Bradley Sawatzky
Robert Nahum
Darcy Fehr
Arne MacPherson
Jacqueline Loewen
Steve Pacaud
Harry Nelken
Aaron Merke
BUZ YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buz Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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